Microsoft добавила в Windows 11 функцию для аудиопиратства

Часть из них по итогу оказывается достаточно интересными. Так, например, свежее обновление принесло в систему функцию копирования содержимого аудиодисков на ПК в удобном для воспроизведения формате.

Нововведение коснулось фирменного плеера Windows Media Player. При этом доступ к нему, пока что, могут получить лишь участники программы Windows Insider. Из-за этого для российских пользователей функция недоступна.

По мнению специалистов, новшество способно привести к росту количества пиратского контента. Так, владельцы больших коллекций аудиодисков могут использовать функцию для конвертирования музыки в любой формат, в том числе и FLAC. А получившийся итог выложить в Сеть.