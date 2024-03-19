Microsoft добавит ИИ Copilot в «Проводник» на Windows 11

Microsoft добавит ИИ Copilot в «Проводник» на Windows 11Звучит как нечто из будущего
Представьте, что вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши по папке или документу, после чего отправить их Copilot. ИИ не только просуммирует содержимое файла, но и выполнит другие задачи, например, перефразирует текст, отредактирует изображение, удалит фон или повысит разрешение.
Copilot – это умный помощник, основанный на технологии больших языковых моделей. Он уже интегрирован в панель задач Windows 11, Microsoft 365, Paint, Photos и другие приложения.
Microsoft даже анонсировала клавиатуры с клавишей Copilot, чтобы вы могли еще быстрее получать доступ к его функциям.
И хоть внедрение ИИ в «Проводник» пока находится в тестовом режиме, мы уже видим потенциал нововведения. Оно станет незаменимым инструментом для тех, кто хочет быстро работать с разным типом документов.