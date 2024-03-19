Microsoft добавит ИИ Copilot в «Проводник» на Windows 11

Представьте, что вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши по папке или документу, после чего отправить их Copilot. ИИ не только просуммирует содержимое файла, но и выполнит другие задачи, например, перефразирует текст, отредактирует изображение, удалит фон или повысит разрешение.

Copilot – это умный помощник, основанный на технологии больших языковых моделей. Он уже интегрирован в панель задач Windows 11, Microsoft 365, Paint, Photos и другие приложения.

Microsoft даже анонсировала клавиатуры с клавишей Copilot, чтобы вы могли еще быстрее получать доступ к его функциям.

И хоть внедрение ИИ в «Проводник» пока находится в тестовом режиме, мы уже видим потенциал нововведения. Оно станет незаменимым инструментом для тех, кто хочет быстро работать с разным типом документов.