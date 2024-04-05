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Компьютеры
Опубликовано 05 апреля 2024, 23:33
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Microsoft и Quantinuum создали способ уменьшить ошибки на квантовом компьютере

Проведено тестирование
Команда инженеров компании по созданию квантовых компьютеров Quantuum, сотрудничая со специалистами Microsoft, нашла способ значительно сократить ошибки при проведении экспериментов на квантовом компьютере. Они опубликовали статью о своей работе на сервере предварительных публикаций arXiv.
Microsoft и Quantinuum создали способ уменьшить ошибки на квантовом компьютере
© Microsoft

Научные работники в области компьютерных наук уже несколько лет работают над созданием по-настоящему полезного квантового компьютера, способного достичь квантового превосходства. Основная проблема заключается в том, что квантовые компьютеры допускают множество ошибок.

Однако компания Microsoft уже давно работает над снижением числа ошибок, применяя «активное извлечение синдрома» для создания нескольких логических кубитов с использованием нескольких физических кубитов. В этом новом исследовании Microsoft сотрудничает с компанией Quantinuum, которая занимается производством аппаратного обеспечения для квантовых компьютеров.

Совместно они использовали 30 физических кубитов для создания четырех логических кубитов и разработали программное обеспечение для диагностики и исправления ошибок во время вычислений без уничтожения логических кубитов.

После тестирования они пришли к выводу, что создали квантовый компьютер уровня 2, с низкой вероятностью ошибок и возможностью масштабирования.