Microsoft и Quantinuum создали способ уменьшить ошибки на квантовом компьютере

Научные работники в области компьютерных наук уже несколько лет работают над созданием по-настоящему полезного квантового компьютера, способного достичь квантового превосходства. Основная проблема заключается в том, что квантовые компьютеры допускают множество ошибок.

Однако компания Microsoft уже давно работает над снижением числа ошибок, применяя «активное извлечение синдрома» для создания нескольких логических кубитов с использованием нескольких физических кубитов. В этом новом исследовании Microsoft сотрудничает с компанией Quantinuum, которая занимается производством аппаратного обеспечения для квантовых компьютеров.

Совместно они использовали 30 физических кубитов для создания четырех логических кубитов и разработали программное обеспечение для диагностики и исправления ошибок во время вычислений без уничтожения логических кубитов.

После тестирования они пришли к выводу, что создали квантовый компьютер уровня 2, с низкой вероятностью ошибок и возможностью масштабирования.