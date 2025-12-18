Microsoft: ИИ в Windows 11 будет явно запрашивать право на доступ к файлам пользователя

Настройки прав доступа вынесены на отдельную страницу в параметрах Windows 11. Там же можно управлять доступом ИИ к Проводнику, системным настройкам и облачным сервисам.

При этом гибкой настройки по отдельным папкам пока нет — доступ дается сразу ко всем шести или ни к одной. Функция доступна в тестовых сборках Windows 11 24H2 и 25H2.