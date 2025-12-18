Компьютеры
Опубликовано 18 декабря 2025, 07:57
1 мин.

Microsoft: ИИ в Windows 11 будет явно запрашивать право на доступ к файлам пользователя

Но гибких настроек пока нет
Microsoft уточнила, как именно ИИ-агенты в Windows 11 будут работать с пользовательскими файлами.
© Windows Latest

Компания подтвердила: доступ к личным данным не предоставляется автоматически — система будет явно запрашивать разрешение у пользователя.

ИИ сможет обращаться только к шести «известным папкам»: «Рабочий стол», «Документы», «Загрузки», «Музыка», «Изображения» и «Видео».

Даже после включения экспериментальных агентных функций каждый ИИ-агент (например, Copilot) обязан запросить согласие. Пользователь может выбрать один из вариантов: разрешить доступ всегда, разрешить один раз или полностью запретить.

© Windows Latest

Настройки прав доступа вынесены на отдельную страницу в параметрах Windows 11. Там же можно управлять доступом ИИ к Проводнику, системным настройкам и облачным сервисам.

При этом гибкой настройки по отдельным папкам пока нет — доступ дается сразу ко всем шести или ни к одной. Функция доступна в тестовых сборках Windows 11 24H2 и 25H2.