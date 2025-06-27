Microsoft избавилась от «синего экрана смерти» в Windows. Но есть нюанс

Опубликовано 27 июня 2025, 14:101 мин.
Microsoft избавилась от «синего экрана смерти» в Windows. Но есть нюансКонец эпохи...
Microsoft официально подтвердила отказ от привычного «синего экрана смерти» (BSOD), существующего с конца 1980-х. В Windows 11 его заменит новый Black Screen of Death — чёрный экран с упрощённым оформлением и более полезной информацией.
Теперь вместо грустного смайлика и QR-кода пользователи увидят лаконичный чёрный фон, код ошибки и сведения о проблемном драйвере. Это позволит быстрее выявлять причины сбоя без необходимости выгружать дамп памяти и анализировать его через WinDbg.
По словам вице-президента Microsoft по безопасности ОС Дэвида Уэстона, новая версия BSOD упрощает диагностику и делает различие между сбоями в Windows и ошибками сторонних компонентов более понятным.
Изменения станут доступны этим летом в одном из обновлений Windows 11. Тогда же появится функция Quick Machine Recovery, которая поможет восстановить систему после критических сбоев.
Всё это — часть усилий Microsoft по повышению устойчивости Windows после инцидента с CrowdStrike в 2024 году.