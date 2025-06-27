Microsoft избавилась от «синего экрана смерти» в Windows. Но есть нюанс

Теперь вместо грустного смайлика и QR-кода пользователи увидят лаконичный чёрный фон, код ошибки и сведения о проблемном драйвере. Это позволит быстрее выявлять причины сбоя без необходимости выгружать дамп памяти и анализировать его через WinDbg.

По словам вице-президента Microsoft по безопасности ОС Дэвида Уэстона, новая версия BSOD упрощает диагностику и делает различие между сбоями в Windows и ошибками сторонних компонентов более понятным.