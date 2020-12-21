Microsoft избавится от меню «Мой компьютер» в новенькой Windows 10X

Ни для кого не секрет, что Microsoft параллельно разрабатывает сразу две версии Windows 10 — обычную, привычную всем нам, и новую, Windows 10X. Последняя предназначается для более слабых ноутбуков и ПК. И вот, как стало известно, компания намерена избавиться от меню «Мой компьютер» новенькой Windows 10X.