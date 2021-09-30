Microsoft изменила минимальные системные требования для запуска Windows 11

Журналисты из MySmartPrice раскрыли новую информацию о минимально подходящих для установки Windows 11 компьютерах. Помимо всего прочего, у пользователя должно будет быть не меньше 4 ГБ оперативной и процессор с двумя или более ядрами и частотой не менее 1 ГГц.

При этом разрядность у новой системы одна — 64-битная. А это значит, что наиболее старые сборки, поддерживающие лишь 32-битные ОС остались не у дел.

Что же касательно производителей процессоров, чьи решения можно использовать в связке с новинкой от Microsoft, то это Intel, AMD и Qualcomm. У последней Windows 11 будут поддерживать такие чипы как Snapdragon 850, 7c, 8c, 8cx, Microsoft SQ1 и SQ2.

Из прочих требований редмондцев можно отметить 64 ГБ свободного пространства на диске, видеокарту с поддержкой DirectX 12 или драйвером WDDM 2.0, а также как минимум HD-дисплей и активный криптографический процессор TPM 1.2. Правда, последнее актуально не для всех стран — в России, например, подобное требование не действует.

Напомним, что Windows 11 выходит уже 5 октября 2021 года.