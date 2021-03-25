Microsoft изменила внешний вид «Проводника» в Windows 10

На данный момент нововведение доступно пользователям тестовой сборки системы. Речь о тех, кто участвует в программе Windows Insiders, пишет The Verge. Те из них, кто обновился до последней версии, может наблюдать изменённый дизайн иконок «Корзины», папок «Документы», «Рабочий стол», «Загрузки» и «Изображения».