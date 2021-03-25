Компьютеры
Сегодня в 13:17
Microsoft изменила внешний вид «Проводника» в Windows 10
Наконец-то компания перешла от слов к делу
Microsoft относительно давно анонсировала изменение внешнего вида многих частей Windows 10. И вот, наконец-то, слова стали подкрепляться делом — редмондская компания изменила внешний вид «Проводника» в своей операционной системе.
На данный момент нововведение доступно пользователям тестовой сборки системы. Речь о тех, кто участвует в программе Windows Insiders, пишет The Verge. Те из них, кто обновился до последней версии, может наблюдать изменённый дизайн иконок «Корзины», папок «Документы», «Рабочий стол», «Загрузки» и «Изображения».
Стоит отметить, что новые значки в целом освежают внешний вид «Проводника», делая его более современным. При этом также изменения имеют и практическую ценность. Они делают Windows 10 более удобной для устройств, поддерживающих сенсорное управление.
Ожидается, что финальный релиз системы с обновлёнными иконками состоится уже осенью 2021 года.