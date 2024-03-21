Microsoft хотела отказаться от выпуска новой Windows после «десятки»

Вместо этого компания планировала сделать «десятку» операционной системой, которая постоянно обновляется, но без смены номера. Иными словами, никакого Windows 11 не было бы в помине!

Эти слухи подогревались и самой Microsoft, которая еще в 2015 году заявила, что Windows 10 станет «последней версией Windows». Впрочем, как мы знаем, слово они не сдержали – летом 2021-го была анонсирована Windows 11.

Но самое интересное, что Microsoft вернулась к этой идее уже в середине 2017 года, о чем свидетельствует книга «Windows Internals». Оказывается, что «вечная» Windows 10 активно разрабатывалась и рассматривалась как основной путь развития системы.

Почему же в компании передумали? Скорее всего, Microsoft все же захотела существенно обновить свою операционку.

Не исключено, что повлияли новые требования к безопасности, на которые сейчас делает упор компания. В любом случае, мы с вами получили Windows 11, а в будущем, возможно, сможем увидеть и другие версии ОС.