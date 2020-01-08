Ferra
Компьютеры
Сегодня 16:24

Microsoft лишила пользователей Windows 10 полноценного права голоса

При этом о проблеме известно, но никто ее будто бы и не намерен исправлять
Последнее время Microsoft все больше проявляет себя как “корпорация добра”, несмотря на то, что долгое время за компанией числилась репутация одной из самых неклиентоориентированных брендов.

Но компании, по всей видимости, надоело быть “белой и пушистой” и она решила немного испортить настроение своим пользователям. Так, если посмотреть видео ниже на странице, то можно заметить, что в крайней сборке Windows Insider у пользователя отсутствует возможность выставить оценку “Ненавижу” браузеру Edge, при этом что интересно, данный баг имеется в Windows на протяжении как минимум последних несколько месяцев. При этом хоть все о ней и знают, сама Microsoft будто бы и не спешит исправлять собственную ошибку.

И подобный расклад очень выгоден производителю операционной системы, так как таким образом даже на уровне статистики она лишает себя большого количества негативных отзывов, что можно очень “удачно” преподнести в рамках очередной квартальной отчетности.