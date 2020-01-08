Microsoft лишила пользователей Windows 10 полноценного права голоса

Но компании, по всей видимости, надоело быть “белой и пушистой” и она решила немного испортить настроение своим пользователям. Так, если посмотреть видео ниже на странице, то можно заметить, что в крайней сборке Windows Insider у пользователя отсутствует возможность выставить оценку “Ненавижу” браузеру Edge, при этом что интересно, данный баг имеется в Windows на протяжении как минимум последних несколько месяцев. При этом хоть все о ней и знают, сама Microsoft будто бы и не спешит исправлять собственную ошибку.

И подобный расклад очень выгоден производителю операционной системы, так как таким образом даже на уровне статистики она лишает себя большого количества негативных отзывов, что можно очень “удачно” преподнести в рамках очередной квартальной отчетности.