Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на слабых ПК-сборках

Опубликовано 19 августа 2024, 07:42
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Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на слабых ПК-сборкахНеприятная тенденция
Microsoft начала активно блокировать попытки установки Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют минимальным системным требованиям, таким как отсутствие поддержки TPM 2.0 или других необходимых компонентов.
Пользователи ранее могли обходить эти ограничения, используя определенные методы, например, добавляя параметр «/product server» при установке системы, что позволяло пропускать проверку оборудования. Однако с последним обновлением, выпущенным на канале Canary, этот метод больше не работает.
Компания явно ужесточает политику по отношению к пользователям, которые пытаются установить Windows 11 на несовместимые устройства.
Пока что это обновление касается лишь Canary-ветки, что означает, что обходные пути могут еще работать на стабильных версиях системы. Но, скорее всего, Microsoft продолжит закрывать подобные лазейки и на других ветках в ближайшем будущем.