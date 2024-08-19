Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на слабых ПК-сборках

Пользователи ранее могли обходить эти ограничения, используя определенные методы, например, добавляя параметр «/product server» при установке системы, что позволяло пропускать проверку оборудования. Однако с последним обновлением, выпущенным на канале Canary, этот метод больше не работает.

Компания явно ужесточает политику по отношению к пользователям, которые пытаются установить Windows 11 на несовместимые устройства.

Пока что это обновление касается лишь Canary-ветки, что означает, что обходные пути могут еще работать на стабильных версиях системы. Но, скорее всего, Microsoft продолжит закрывать подобные лазейки и на других ветках в ближайшем будущем.