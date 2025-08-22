Microsoft начала искать пользователей, чьи SSD пострадали после августовского обновления Windows 11

Пользователи жалуются на повреждение данных и исчезновение накопителей из системы при интенсивных операциях записи, особенно на дисках, заполненных более чем на 60%.

Сбой впервые заметил японский сборщик ПК, а позже аналогичные проблемы сообщили владельцы устройств с SSD Corsair Force MP600, SanDisk Extreme Pro, Kioxia Exceria Plus G4 и накопителями на контроллерах Phison и InnoGrit.

При этом Microsoft заявляет, что в ходе внутренних тестов и по телеметрии не зафиксировано роста отказов. Компания собирает дополнительные данные и сотрудничает с производителями контроллеров. В частности, Phison подтвердил совместную работу над решением.

До устранения бага пользователям советуют избегать записи больших файлов и распаковки архивов за один раз, разделяя операции на более мелкие шаги.