Microsoft начала изменять внешний вид Windows 10

Еще в конце прошлого года, в декабре, Microsoft официально объявила о планах по редизайну более чем сотни пиктограмм различных продуктов Windows. Тогда, в их числе назывались иконки таких приложений как Word , Excel, PowerPoint, OneNote и многие другие. И вот сейчас, по всей видимости, компания находится максимально близко к тому, чтобы запустить новые иконки для широкой публики.