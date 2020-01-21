Компьютеры
Сегодня 11:07
Microsoft начала изменять внешний вид Windows 10
Первой "под раздачу" попала панель задач
Еще в конце прошлого года, в декабре, Microsoft официально объявила о планах по редизайну более чем сотни пиктограмм различных продуктов Windows. Тогда, в их числе назывались иконки таких приложений как Word , Excel, PowerPoint, OneNote и многие другие. И вот сейчас, по всей видимости, компания находится максимально близко к тому, чтобы запустить новые иконки для широкой публики.
Так, в крайней тестовой сборке у участников программы тестирования Windows Insiders появились обновленные и переработанные пиктограммы приложений и сервисов, расположенных на панели задач Windows 10. Дизайн иконок выполнен в фирменном стиле графического интерфейса пользователя Fluent Design System, которые впервые был продемонстрирован компанией в мае 2017 года в рамках конференции Microsoft Build 2017.
Стоит отметить, что на данный момент обновление отображается лишь на панели задач — в том же меню “Пуск” о сих пор используются старые иконки. Но, если опираться на опыт прошлых лет, полноценный запуск нововведения состоится в рамках ближайшего крупного обновления, которое запланировано на весну текущего года.