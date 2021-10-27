Microsoft начала навязывать обновление до Windows 11 пользователям «десятки»

И речь не о какой-то особой наружной рекламе или вирусных роликах в сети. Редмондцы решили пойти более простым путём и воспользоваться уже имеющимся ресурсом — пользовательской базой Windows 10.

Компания начала распространять свежее обновление, которое насильно устанавливает специальное приложение для проверки совместимости с Windows 11. При этом оно появляется лишь у тех пользователей, которые предпочли остаться на «десятке».