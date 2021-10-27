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Microsoft начала навязывать обновление до Windows 11 пользователям «десятки»Подсмотрела у Википедии с её просьбами о донате?
Менее месяца назад состоялся релиз Windows 11. Но уже сейчас Microsoft начала предпринимать определённые действия, направленные на ещё большее распространение новинки.
И речь не о какой-то особой наружной рекламе или вирусных роликах в сети. Редмондцы решили пойти более простым путём и воспользоваться уже имеющимся ресурсом — пользовательской базой Windows 10.
Компания начала распространять свежее обновление, которое насильно устанавливает специальное приложение для проверки совместимости с Windows 11. При этом оно появляется лишь у тех пользователей, которые предпочли остаться на «десятке».
По мнению ряда зарубежных специалистов и изданий, это далеко не последний раз, когда Microsoft будет использовать подобную тактику для «заманивания» пользователей на новейшую версию своей системы.
Источник: Review Geek