Microsoft начала приглашать пользователей к тестированию ИИ-защитника для Windows

Этот инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, призван помочь специалистам по безопасности в борьбе с киберугрозами, предоставляя им мгновенный доступ к глобальной базе данных о вирусах и атаках.

Security Copilot умеет отвечать на вопросы, связанные с безопасностью, и предлагать рекомендации, адаптированные под конкретную ситуацию. Он может быстро анализировать инциденты, предоставлять руководства по реагированию на угрозы и даже анализировать вредоносное ПО в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей Security Copilot является его способность обучаться и адаптироваться в процессе взаимодействия, что позволяет ему становиться только лучше с течением времени.

Это означает, что чем больше специалисты по безопасности будут с ним работать, тем более точными и полезными станут его рекомендации.

Для тех, кто хочет опробовать новый инструмент, Microsoft предлагает присоединиться к программе раннего доступа. Участники программы получат возможность использовать все функции Security Copilot и даже получат доступ к данным Microsoft Defender Threat Intelligence.