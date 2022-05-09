Microsoft начала продавать флешки с лицензионной Windows 11

На выбор покупателей представлено два варианта ОС — Home и Pro. Они записаны на USB-накопитель, при этом за «базовую» версию редмондцы просят 120 долларов, а за более продвинутую — 140 долларов.

Несмотря на то, что в последние годы всё чаще люди переходят на цифровые версии софта и игр, Microsoft продолжает предоставлять доступ к своей продукции через физические носители. И свежий пример с Windows 11 — очередное тому подтверждение.

Стоит отметить, что есть возможность купить цифровую версию Windows 11 дешевле официальной цены. Для этого лишь нужно купить Windows 10 Pro на Amazon по цене в 85 долларов (размер скидки — 45 долларов), после чего бесплатно обновиться до следующей номерной версии ОС.