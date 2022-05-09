Microsoft начала продавать флешки с лицензионной Windows 11

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Microsoft начала продавать флешки с лицензионной Windows 11Цена, конечно, не самая демократичная
Несмотря на то, что Windows 11 дебютировала ещё осенью 2021 года, компания Microsoft лишь сейчас запустила продажу «коробочной» версии новейшей операционной системы.
На выбор покупателей представлено два варианта ОС — Home и Pro. Они записаны на USB-накопитель, при этом за «базовую» версию редмондцы просят 120 долларов, а за более продвинутую — 140 долларов.
Несмотря на то, что в последние годы всё чаще люди переходят на цифровые версии софта и игр, Microsoft продолжает предоставлять доступ к своей продукции через физические носители. И свежий пример с Windows 11 — очередное тому подтверждение.
Стоит отметить, что есть возможность купить цифровую версию Windows 11 дешевле официальной цены. Для этого лишь нужно купить Windows 10 Pro на Amazon по цене в 85 долларов (размер скидки — 45 долларов), после чего бесплатно обновиться до следующей номерной версии ОС.