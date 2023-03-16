Microsoft начала рассылать бесплатные флешки участникам тестирования Windows 11

Microsoft начала рассылать бесплатные флешки участникам тестирования Windows 11Всё из-за падения популярности ОС компании
По последним данным, Windows начала активно терять свои позиции на рынке США. Эксперты связывают это с ростом популярности macOS, Linux и даже ChromeOS.
Фото: Neowin
Чтобы противостоять данной тенденции, Microsoft разработала несколько стратегий. Например, маркетинговые акции, направленные на привлечение большего внимания к своему продукту.
В рамках именно этой кампании редмондцы начали раздавать бесплатные USB-флешки всем участникам программы предварительного тестирования Windows Insider.
Получить подарок достаточно просто. Для этого необходимо зайти на специальную страницу и отправить уникальный код из электронного письма от Microsoft.
Neowin
Правда, в компании предупредили, что доставка флешек может занять от 6 до 8 недель, а предложение является временным. Поэтому всем тем, кого предложение заинтересовало, стоит поторопиться.
Стоит отметить, что флэш-накопители поставляются с Windows 11 Insider Preview, которая не является финальной версией операционной системы. Кроме того, предложение ограничено определенными странами и регионами — в Россию и Беларусь они поставляться не будут из-за «логистических трудностей».