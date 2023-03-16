Microsoft начала рассылать бесплатные флешки участникам тестирования Windows 11

Правда, в компании предупредили, что доставка флешек может занять от 6 до 8 недель, а предложение является временным. Поэтому всем тем, кого предложение заинтересовало, стоит поторопиться.

Стоит отметить, что флэш-накопители поставляются с Windows 11 Insider Preview, которая не является финальной версией операционной системы. Кроме того, предложение ограничено определенными странами и регионами — в Россию и Беларусь они поставляться не будут из-за «логистических трудностей».