Microsoft начала разработку Windows 12

Но, внезапно, в сети всплыла информация, согласно которой редмондцы ступили на ранний этап разработки следующей версии Windows — Windows 12. Для этих целей в компании меняют персонал, готовя свежий состав команды для старта разработки новой операционной системы.

Другой анонимный источник, трудящийся внутри Microsoft, заявил, что «Windows 12 уже находится в стадии разработки и для этого потребуется два модуля TPMs», представляющих из себя спецификацию криптопроцессора для хранения криптографических ключей для защиты информации.

Учитывая, насколько ранней является этап создания новой ОС компании, ожидать каких-либо официальных деталей в ближайшее время явно не стоит.