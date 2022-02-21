Microsoft начала разработку Windows 12

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Microsoft начала разработку Windows 12Об этом рассказали сразу несколько источников
Летом 2021 года Microsoft анонсировала свою новую настольную ОС — Windows 11. Накануне компания выпустила первое крупное обновление для неё, добавив в систему множество интересных фишек.
Но, внезапно, в сети всплыла информация, согласно которой редмондцы ступили на ранний этап разработки следующей версии Windows — Windows 12. Для этих целей в компании меняют персонал, готовя свежий состав команды для старта разработки новой операционной системы.
Другой анонимный источник, трудящийся внутри Microsoft, заявил, что «Windows 12 уже находится в стадии разработки и для этого потребуется два модуля TPMs», представляющих из себя спецификацию криптопроцессора для хранения криптографических ключей для защиты информации.
Учитывая, насколько ранней является этап создания новой ОС компании, ожидать каких-либо официальных деталей в ближайшее время явно не стоит.
Источник: ComputerBase