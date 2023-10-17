Microsoft начала запугивать пользователей, удаляющих браузер Edge, неполадками Windows

Недавно, например, стало известно, что при попытке удаления Edge, пользователи сталкиваются с новым предупреждением. Система выдаёт сообщение, предупреждающее, что при удалении Edge приложения и виджеты, основанные на этом браузере, могут перестать работать корректно.

Пользователи, нажимающие на ссылку «Узнать больше» в предупреждении, перенаправляются на страницу поддержки, созданную 7 августа 2023 года.