Microsoft начнет обновлять Windows 10 "кусками" и не дожидаясь крупных апдейтов

Реализован новый метод будет на базе пакетов обновлений Windows Feature Experience Pack, сообщается в официальном блоге Microsoft. Суть новой системы заключается в выпуске свежих функций, не являющихся отдельными программами, обособленно от весеннего и осеннего релизов Windows 10.

Прямо сейчас, чтобы продемонстрировать свою новую разработку, Microsoft представила две новые функции, которые можно скачать отдельно. Правда, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо стать участником бета-канала сборки 19042.662 и новее.