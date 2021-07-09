Microsoft наградит активных тестировщиков Windows 11

Так, те пользователи, которые будут до 14 июля искать баги в системе, выполняя различные задания и квесты, получат специальный значок разделе «Достижения». Как пишет компания в своём Twitter-аккаунте, отчёты о найденных ошибках необходимо отправлять через Центр отзывов.

В числе предложенных заданий можно найти те, что связаны с новым меню «Пуск». Также есть возможность найти баги в макетах привязки окон и функции использования мониторов вместе с ноутбуками.

Отметим, что участие в программе Bug Bash могут принять лишь пользователи, зарегистрированные в Windows Insider. Также необходимо установить на свой компьютер предварительную версию Windows 11 Build 22000.51 (Dev).