Microsoft наконец-то перестала спамить рекламой браузера Edge в Windows 10 и 11

Благодаря новому закону о цифровых рынках (DMA), Microsoft вынуждена убрать назойливые рекламные окна, которые всплывали при попытке сменить браузер по умолчанию.

Раньше, как только вы пытались сделать Chrome основным браузером, тут же появлялось окно, расхваливающее преимущества Edge. Кроме того, детище Microsoft мелькало в разделе «Рекомендуемые приложения» при смене настроек «Открыть с помощью». Все это в прошлом!

Начиная с обновления Windows 11 от 29 февраля, раздражающего раздела «Рекомендуемые приложения» больше нет. Теперь вы увидите только список всех доступных приложений для выбранного действия, без навязывания Edge.