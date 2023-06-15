Microsoft наконец-то позволила удалять надоедливый мессенджер Teams с Windows 11

Это происходит примерно через два года после того, как компания объявила о появлении фирменного приложения в системе.

Уже сейчас функциональность Teams Chat заменяется более гибкой бесплатной версией Teams, которая будет доступна как отдельное приложение и также включена по умолчанию в Windows 11.

Правда, происходит это лишь в тестовой сборке системы. При этом этот вариант Teams, в отличие от предыдущего, можно будет как убрать с панели задач, так и вовсе удалить.

Решение отказаться от встроенного клиента сервиса в ОС было объявлено вскоре после того, как компания сообщила о планах прекратить поддержку ассистента Cortana к концу 2023 года.

Разработчики Microsoft сейчас сосредотачивают свои усилия на развитии других проектов, таких как Windows Copilot, который использует генеративную нейросеть в качестве основы.