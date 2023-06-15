Компьютеры
20:34, 15 июня 2023
1 мин.

Microsoft наконец-то позволила удалять надоедливый мессенджер Teams с Windows 11

Одна из самых ожидаемых многими возможностей

Microsoft вовсю готовится удалить интеграцию клиента Teams из операционной системы Windows 11.

Это происходит примерно через два года после того, как компания объявила о появлении фирменного приложения в системе.

Уже сейчас функциональность Teams Chat заменяется более гибкой бесплатной версией Teams, которая будет доступна как отдельное приложение и также включена по умолчанию в Windows 11.

Правда, происходит это лишь в тестовой сборке системы. При этом этот вариант Teams, в отличие от предыдущего, можно будет как убрать с панели задач, так и вовсе удалить.

Решение отказаться от встроенного клиента сервиса в ОС было объявлено вскоре после того, как компания сообщила о планах прекратить поддержку ассистента Cortana к концу 2023 года.

Разработчики Microsoft сейчас сосредотачивают свои усилия на развитии других проектов, таких как Windows Copilot, который использует генеративную нейросеть в качестве основы.

Новости партнеров
Новости партнеров