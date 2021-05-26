Microsoft намекает на скорый анонс «следующего поколения Windows»

По словам топ-менеджера компании, в ближайшие месяцы редмондцы хотят показать «одни из самых важных обновлений Windows за последнее десятилетие», пишет The Verge. При этом Наделла отметил, что в последнее время он лично пользуется этой версией системы. И он в восторге от неё.

Ожидается, что обновлённая Windows получит сильно изменённый дизайн. Вместе с тем изменения «под капотом» в ОС от Microsoft предоставят разработчикам новые инструменты для разработки собственного софта для системы.

Журналисты уделяют особое внимание формулировке «следующее поколение Windows». Видимо, нас и вправду ждёт что-то по-настоящему новое.