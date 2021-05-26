Компьютеры
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Microsoft намекает на скорый анонс «следующего поколения Windows»
Ждать осталось не так уж и долго
В рамках Build 2021, глава Microsoft Сатья Наделла намекнул на скорый анонс «следующего поколения Windows». Вряд ли речь идёт об условном Windows 11, но что-то новое мы явно увидим.
По словам топ-менеджера компании, в ближайшие месяцы редмондцы хотят показать «одни из самых важных обновлений Windows за последнее десятилетие», пишет The Verge. При этом Наделла отметил, что в последнее время он лично пользуется этой версией системы. И он в восторге от неё.
Ожидается, что обновлённая Windows получит сильно изменённый дизайн. Вместе с тем изменения «под капотом» в ОС от Microsoft предоставят разработчикам новые инструменты для разработки собственного софта для системы.
Журналисты уделяют особое внимание формулировке «следующее поколение Windows». Видимо, нас и вправду ждёт что-то по-настоящему новое.