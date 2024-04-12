Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламы

Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламыЗла на них не хватает
Судя по всему, Microsoft считает, что очень даже любите. Компания продолжает пихать рекламу собственных продуктов в каждый уголок Windows.
Так, по данным инсайдера Phantom Ocean, вскоре в меню «Пуск» появится рекламный контент. Он утверждает, что в грядущей сборке Windows 11 появится «промоушн приложений».
Они появятся в разделе «Рекомендуемые» меню, который в настоящее время включает приложения, недавно установленные или часто используемые пользователем. В этой области меню также отображаются подсказки и ярлыки.
Утечка фотографии от Phantom Ocean показывает браузер Opera с тегом «Promoted», указывающим на то, что это реклама, а также рекламный текст «безопасный просмотр». Рядом с ним появляется игровая панель Windows, как пример стандартного рекомендуемого приложения, которое можно было встретить ранее.