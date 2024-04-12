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Компьютеры
Опубликовано 12 апреля 2024, 07:17
1 мин.

Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламы

Зла на них не хватает
Любите ли вы иметь дело с рекламой, даже в программном обеспечении, за которое вы уже заплатили?
Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламы
© PCWorld

Судя по всему, Microsoft считает, что очень даже любите. Компания продолжает пихать рекламу собственных продуктов в каждый уголок Windows.

Так, по данным инсайдера Phantom Ocean, вскоре в меню «Пуск» появится рекламный контент. Он утверждает, что в грядущей сборке Windows 11 появится «промоушн приложений».

Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламы
© PCWorld

Они появятся в разделе «Рекомендуемые» меню, который в настоящее время включает приложения, недавно установленные или часто используемые пользователем. В этой области меню также отображаются подсказки и ярлыки.

Утечка фотографии от Phantom Ocean показывает браузер Opera с тегом «Promoted», указывающим на то, что это реклама, а также рекламный текст «безопасный просмотр». Рядом с ним появляется игровая панель Windows, как пример стандартного рекомендуемого приложения, которое можно было встретить ранее.

Источник:PCWorld
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft