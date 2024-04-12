Microsoft наплевать на недовольство пользователей: в Windows 11 появится еще больше рекламы

Судя по всему, Microsoft считает, что очень даже любите. Компания продолжает пихать рекламу собственных продуктов в каждый уголок Windows.

Так, по данным инсайдера Phantom Ocean, вскоре в меню «Пуск» появится рекламный контент. Он утверждает, что в грядущей сборке Windows 11 появится «промоушн приложений».