Microsoft насильно обновит пользователей Windows 10 до последней версии системы

Срок его обслуживания истекает через месяц, 13 июня. А это значит, что эта версия перестанет получать «обновления качества» или критические апдейты безопасности, такие как Patch Tuesday.

Более того, Microsoft будет автоматически устанавливать обновление функций Windows 10 версии 22H2 на «десятки» с 21H2.

Напомним, что не так давно редмондская компания объявила, что Windows 10 22H2 — это последняя версия Windows 10 и она дойдёт до этапа EOS уже в октябре 2025 года. И тогда все те ограничения, которые сейчас применяются к 21H2, коснутся и её.