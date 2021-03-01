Microsoft научит Windows 10 запускать Android-приложения уже до конца 2021 года

Речь идёт о финальном этапе разработки Project Latte — системы, помогающей разработчикам «перепаковывать» их мобильные приложения в виде стандартных Windows Store приложений. Как пишет Windows Latest, первая рабочая версия проекта будет доступна уже во второй половине 2021, правда, пока лишь в виде превью.

Отметим, что в основу Project Latte легла другая прорывная разработка Microsoft — подсистема Windows для Linux (WSL). Это своеобразная прослойка, позволяющая запускать Linux непосредственно из Windows, без необходимости переключаться на вторую операционную систему.

Учитывая, что в основе Android также лежит Linux, несложно понять, как Microsoft удалось добиться простой «перепаковки» Android-приложений под Windows 10.