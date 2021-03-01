Компьютеры
Сегодня в 12:29
Microsoft научит Windows 10 запускать Android-приложения уже до конца 2021 года
Компания продолжает удивлять тем, как сильно она изменилась за последние пару лет
Несмотря на отмену Project Astoria, Microsoft продолжила искать различные способы запуска Android-приложений на Windows 10. И, судя по всему, компании удалось найти удобную реализацию задумки, в результате чего соответствующая функция станет доступна уже до конца 2021 года.
Речь идёт о финальном этапе разработки Project Latte — системы, помогающей разработчикам «перепаковывать» их мобильные приложения в виде стандартных Windows Store приложений. Как пишет Windows Latest, первая рабочая версия проекта будет доступна уже во второй половине 2021, правда, пока лишь в виде превью.
Отметим, что в основу Project Latte легла другая прорывная разработка Microsoft — подсистема Windows для Linux (WSL). Это своеобразная прослойка, позволяющая запускать Linux непосредственно из Windows, без необходимости переключаться на вторую операционную систему.
Учитывая, что в основе Android также лежит Linux, несложно понять, как Microsoft удалось добиться простой «перепаковки» Android-приложений под Windows 10.