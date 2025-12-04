Компьютеры
Опубликовано 04 декабря 2025, 08:28
1 мин.

Microsoft назвала 8 ГБ оперативной памяти «недостаточной» для Windows 11

Важное признание
В свежем обновлении Windows 11 KB5070311 Microsoft не только подтянула интерфейс поиска под увеличенный Пуск, но и неожиданно честно оценила минимально комфортные характеристики ПК.
Microsoft назвала 8 ГБ оперативной памяти «недостаточной» для Windows 11
© Ferra

В разделе «Система → О программе» появился новый блок Device Insights — он заменил устаревший FAQ и рассказывает пользователю «как есть», что его компьютер способен тянуть.

И самое громкое заявление — официальная оценка памяти. Microsoft прямо пишет, что устройства с 4–8 ГБ ОЗУ подходят только для базовых задач: браузер, документы, почта.

Для фото- и видеомонтажа, игр и ресурсоёмких приложений такая конфигурация «может столкнуться с серьёзными ограничениями». Фактически это признание: 8 ГБ больше не считается достаточным объёмом для Windows 11, а реальным стандартом становятся 16 ГБ.

Аналогичная оценка дана и графике: видеокарты с менее чем 4 ГБ VRAM считаются непригодными для современных игр и тяжёлой обработки видео.

Обновление интерфейса тоже не обошлось без побочных эффектов — растянутый поиск на некоторых дисплеях может перекрывать до 70% экрана.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#оперативная память
,
#Microsoft