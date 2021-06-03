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Microsoft назвала дату демонстрации крупнейшего обновления Windows 10 за последние десять летВсё случится 24 июня
Около недели назад глава Microsoft Сатья Наделла затизерил скорый анонс новой Windows. Тогда он назвал новинку «следующим поколением» системы, но не стал уточнять, когда именно ждать презентации.
Сейчас же в блоге IT-гиганта появилось полноценное приглашение на грядущий ивент. В нём, помимо даты — 24 июня — также можно заметить и новый логотип ОС. Сразу оговоримся — он не то чтобы сильно отличается от предыдущего варианта.
На данный момент не так много информации о том, как именно будет выглядеть «следующее поколение Windows». Если верить утечкам, то называться апдейт может Sun Valley. Также инсайдеры сообщают, что новинка очень многое «подсмотрит» у отменённой Windows 10X.