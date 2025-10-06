Microsoft назвала функции, которые тормозят Windows 10 и Windows 11

Microsoft назвала функции, которые тормозят Windows 10 и Windows 11Уж если сама компания о них рассказала...
Компания признала, что даже при регулярных обновлениях ОС и драйверов, проверке на вирусы и наличии свободного места некоторые встроенные возможности могут снижать производительность.
Главным «виновником» названа синхронизация OneDrive. По словам Microsoft, постоянное обновление облачных данных в фоновом режиме обеспечивает доступ к файлам с любых устройств и резервное копирование, но при этом нагружает систему.
Разработчики советуют временно приостанавливать синхронизацию, чтобы проверить, улучшится ли скорость работы.
Еще одна причина — визуальные эффекты Windows 11: анимации, тени и прозрачности. Они делают интерфейс красивее, но требуют больше оперативной памяти.
Для слабых ПК Microsoft рекомендует включить режим «Обеспечить наилучшую производительность» в разделе «Параметры быстродействия».
Также компания напомнила о других способах оптимизации — управлении файлом подкачки и отключении лишних программ из автозагрузки.