Компьютеры
23:07, 28 мая 2023
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Microsoft назвала Windows 11 «самой быстрой операционной системой». И доказала это

С её доводами сложно поспорить

Microsoft сообщила о том, что у Windows теперь более 1 млрд пользователей. При этом они заявили, что последняя версия их системы является самой быстрой на планете.

Разработчики утверждают, что Windows 11 обладает рядом улучшений производительности, которые делают её быстрее и отзывчивее. По их словам, в ОС:

  • взаимодействие с визуальной оболочкой операционной системы происходит на 15% быстрее, чем у конкурентов;
  • хапуск приложений ускорен, при этом операционная система остаётся отзывчивой и минимизирует количество ошибок;
  • процесс удаления файлов через «Проводник» также был оптимизирован и его скорость увеличилась на 67%;

Компания также отметила, что с февраля по март 2023 года было внесено множество изменений, которые положительно сказались на производительности системы. По словам представителей Microsoft, полный список улучшений доступен на официальном сайте компании.

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