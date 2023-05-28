Microsoft назвала Windows 11 «самой быстрой операционной системой». И доказала это

Разработчики утверждают, что Windows 11 обладает рядом улучшений производительности, которые делают её быстрее и отзывчивее. По их словам, в ОС:

взаимодействие с визуальной оболочкой операционной системы происходит на 15% быстрее, чем у конкурентов;

хапуск приложений ускорен, при этом операционная система остаётся отзывчивой и минимизирует количество ошибок;

процесс удаления файлов через «Проводник» также был оптимизирован и его скорость увеличилась на 67%;

Компания также отметила, что с февраля по март 2023 года было внесено множество изменений, которые положительно сказались на производительности системы. По словам представителей Microsoft, полный список улучшений доступен на официальном сайте компании.