Microsoft не обновляет кое-какую функцию в Windows 30 лет. Ее нашли и в Windows 11

Зачем менять то, что и так хорошо работает?

Внимательные пользователи Windows 11 обнаружили любопытный артефакт – инструмент «Форматирование», который не менялся с 1995 года!