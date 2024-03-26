Microsoft не обновляет кое-какую функцию в Windows 30 лет. Ее нашли и в Windows 11

Опубликовано 26 марта 2024, 18:57
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Microsoft не обновляет кое-какую функцию в Windows 30 лет. Ее нашли и в Windows 11Зачем менять то, что и так хорошо работает?
Внимательные пользователи Windows 11 обнаружили любопытный артефакт – инструмент «Форматирование», который не менялся с 1995 года!
Оказывается, при переносе кода из Windows 95 в NT, 30 лет назад, разработчики Microsoft создали временный интерфейс для форматирования дисков. Планировалось его доработать, но... время шло, а «временное» решение стало постоянным.
«Я просто набросал на бумаге все возможные параметры форматирования, такие как файловая система, метка, размер кластера, сжатие, шифрование и т.д, а потом написал программу», — вспоминает Брэд Пламмер, один из разработчиков Windows NT.
И вот уже 30 лет этот простой, но функциональный интерфейс встречает пользователей Windows. Он не блещет красотой, но отлично справляется со своей задачей.