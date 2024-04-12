Microsoft не придумала ничего лучше, чем баннер на весь экран в честь окончания поддержки Windows 10

Опубликовано 12 апреля 2024, 08:07
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Microsoft не придумала ничего лучше, чем баннер на весь экран в честь окончания поддержки Windows 10В лучших традициях компании
За полтора года до окончания поддержки Windows 10, Microsoft начинает уведомлять пользователей о скором «конце жизни» операционной системы.
Пользователи Reddit начали жаловаться на всплывающие рекламные баннеры на весь экран, предупреждающие, что Windows 10 завершает работу в октябре 2025 года.
Иронично, что назойливая реклама от Microsoft появляется даже для пользователей, чьи ПК несовместимы с более требовательной Windows 11. Баннер благодарит владельцев Windows 10 за лояльность и предлагает узнать больше об окончании поддержки и преимуществах Windows 11.
Примечательно, что у баннера зачастую отсутствует кнопка отказа: пользователям предлагается отложить уведомление либо нажать «Узнать больше».
Хотя подобное предупреждение оправданно с учетом огромной доли рынка Windows 10, Microsoft Microsoft еще предстоит разъяснить условия ESU для домашних ПК.