Microsoft не придумала ничего лучше, чем баннер на весь экран в честь окончания поддержки Windows 10

Пользователи Reddit начали жаловаться на всплывающие рекламные баннеры на весь экран, предупреждающие, что Windows 10 завершает работу в октябре 2025 года.

Иронично, что назойливая реклама от Microsoft появляется даже для пользователей, чьи ПК несовместимы с более требовательной Windows 11. Баннер благодарит владельцев Windows 10 за лояльность и предлагает узнать больше об окончании поддержки и преимуществах Windows 11.