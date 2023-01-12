Microsoft обновила «вшитую» в Windows 11 версию Android до Android 13

Апдейт содержит целый ряд различных улучшений, в том числе и обновление до Android 13. Помимо этого, в Microsoft прокачали производительность загрузки, улучшили ввод по щелчку мыши, стабильность буфера обмена и т.д.

Само собой, самым крупным изменением в этом обновлении является переход на Android 13, который позволяет пользователям запускать Android-приложения на ПК. В Microsoft уже заявили о планах по улучшению связи между телефонами Android и компьютерами на базе Windows.

Напомним, что WSA дебютировала на Windows 11 немногим позже релиза самой ОС, осенью 2021 года.