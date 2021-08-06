Microsoft обновила Windows 11, исправив множество ошибок системы

Речь идёт о сборке Windows 11 Insider Preview Build 22000.120, доступной в обоих каналах для участников Windows Insider: Dev Channel и Beta Channel, сообщает Wccftech.

Так, в ней появился новый «Семейный виджет». С его помощью можно отслеживать последнюю активность участников семейной группы Microsoft. Вместе с этим компания множество мелких изменений в интерфейсе, призванных улучшить пользовательский опыт.

Из исправлений можно отметить повторное появление виртуального тачпада — его можно активировать в настройках панели задач. Также в Microsoft решили проблемы с мелкими зависаниями приложения «Чат», а также крашами explorer.exe и различных меню настроек.

Напомним, что согласно последним сведениям, полноценный релиз Windows 11 состоится 20 октября 2021 года. Но это всё ещё неофициальная информация.