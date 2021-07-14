Microsoft обновила Windows 7, поддержку которой прекратила полтора года назад

Так, вышедшая ещё в 2009 году ОС получила апдейт, который устраняет проблемы с 16-разрядными приложениями, а также ряд прочих недоработок. При этом поддержка самой системы была прекращена ещё в январе 2020 года.

Как пишет Neowin, вместе с Windows 7 такой же патч получила и Windows 8.1.

В рамках Patch Tuesday Microsoft устранила 117 уязвимостей различной тяжести как в самих операционных системах, так и в прочих своих продуктах: Exchange Server, Microsoft Office, Internet Explorer, Bing и т.д.

13 уязвимостей были признаны критическими, а 103 — просто опасными.