Microsoft: обновление Windows 10 до 11 за шесть часов — это норма

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Microsoft: обновление Windows 10 до 11 за шесть часов — это нормаИ не только оно может длиться часами
Долгое время Windows 10 мучила людей, занимаясь «насильной» установкой свежих обновлений. И хоть сейчас дела с этим обстоят получше, пользователи всё ещё не могут забыть этого.
Но какое количество времени вообще должен занимать такой апдейт ОС от Microsoft? По словам самой компании, всё, что длится до шести часов — норма.
Программ-менеджер Microsoft Дэвид Гайер заявил, что компьютеры с Windows, которые не подключены к Интернету в течение шести часов, «очень маловероятно» успешно обновятся полностью и правильно. То же самое касается и обновлений с Windows 10 до Windows 11.
Шесть «общих часов подключения», которые я привёл в своём сообщении, основаны на исследованиях, включающих устройства, которые используются редко, часто находятся в сети всего несколько минут в течение нескольких часов, имеют прерывистое подключение и часто работают от аккумулятора.
Дэвид Гайер
Источник: Computerworld