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Microsoft: обновление Windows 10 до 11 за шесть часов — это норма

И не только оно может длиться часами
Долгое время Windows 10 мучила людей, занимаясь «насильной» установкой свежих обновлений. И хоть сейчас дела с этим обстоят получше, пользователи всё ещё не могут забыть этого.
Microsoft: обновление Windows 10 до 11 за шесть часов — это норма

Но какое количество времени вообще должен занимать такой апдейт ОС от Microsoft? По словам самой компании, всё, что длится до шести часов — норма.

Программ-менеджер Microsoft Дэвид Гайер заявил, что компьютеры с Windows, которые не подключены к Интернету в течение шести часов, «очень маловероятно» успешно обновятся полностью и правильно. То же самое касается и обновлений с Windows 10 до Windows 11.

Шесть «общих часов подключения», которые я привёл в своём сообщении, основаны на исследованиях, включающих устройства, которые используются редко, часто находятся в сети всего несколько минут в течение нескольких часов, имеют прерывистое подключение и часто работают от аккумулятора.

Дэвид Гайер
Источник: Computerworld
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