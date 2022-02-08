Microsoft: обновление Windows 10 до 11 за шесть часов — это норма

Но какое количество времени вообще должен занимать такой апдейт ОС от Microsoft? По словам самой компании, всё, что длится до шести часов — норма.

Программ-менеджер Microsoft Дэвид Гайер заявил, что компьютеры с Windows, которые не подключены к Интернету в течение шести часов, «очень маловероятно» успешно обновятся полностью и правильно. То же самое касается и обновлений с Windows 10 до Windows 11.