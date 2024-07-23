Компьютеры
Опубликовано 23 июля 2024, 07:50
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Microsoft обвинила Европу и ее законы в пятничном сбое CrowdStrike

И в словах компании есть разумное зерно
В пятницу утренний сбой Windows вызвал значительные проблемы по всему миру, затронув инфраструктуру многих компаний.
Microsoft обвинила Европу и ее законы в пятничном сбое CrowdStrike
© Ferra

Microsoft обвинила в этом законодательство Европейского Союза.

По заявлениям компании, сбой произошел из-за требований ЕС, которые обязывают компанию предоставлять сторонним организациям доступ к ядру операционной системы.

Именно эта обязанность привела к тому, что компания CrowdStrike выпустила обновление, которое и вызвало сбой.

В 2009 году Microsoft подписала соглашение, согласно которому обязалась открыть доступ к ядру операционной системы для сторонних организаций.

CrowdStrike, получившая такие права, недавно выпустила неконтролируемое обновление, вызвавшее проблемы в корпоративном сегменте. Microsoft таким образом сняла с себя ответственность за произошедшее, заявив, что теперь пользователям следует привыкать к таким инцидентам.

Примечательно, что в 2020 году Apple запретила сторонним программам доступ к ядру своих операционных систем, что могло бы предотвратить подобные ситуации.

Источник:WSJ
Автор:Булат Кармак
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