Microsoft обвинила российских хакеров в большинстве атак на государственные сайты по всему миру

Согласно документу, за большинством целевых атак на ресурсы госучреждений, аналитических центров и подобных организаций США, Великобритании, стран НАТО и даже Украины стоят российские хакеры. Всего, по данным Microsoft, зафиксировано 58% кибератак, исходящих из России.

Доля успешных атак составляет 32%. Как отмечается, их уровень и успешность повысились с момента знаменитого взлома компании SolarWinds, который приписывают российским хакерам, а по мнению авторов отчёта, за этим взломом стоят российские спецслужбы.

При этом отмечается, что у китайских хакеров успешных атак больше — 44%. И они чаще, чем российские, атакуют критическую информационную инфраструктуру.