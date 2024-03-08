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Компьютеры
Опубликовано 08 марта 2024, 22:26
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Microsoft обвинила российских хакеров во взломе

Исходных кодов
Российские хакеры из группировки Nobelium, известной своим участием в атаке SolarWinds, оказались за пределами границ электронной почты сотрудников Microsoft. Компания подтверждает, что в ходе продолжающейся атаки украдены исходные коды.
Microsoft обвинила российских хакеров во взломе

© Ferra.ru

Microsoft сообщает, что Nobelium использует перехваченную информацию из корпоративных электронных систем для несанкционированного доступа. Это включает в себя исходные коды и внутренние системы компании. Пока не обнаружено доказательств компрометации систем, обслуживающих клиентов Microsoft.

Однако хакеры, имея доступ к исходному коду, пытаются использовать найденные «секреты различных типов» для дополнительного вторжения в компанию и, возможно, к её клиентам. Microsoft активно взаимодействует с клиентами, обнаружившими свои секреты в украденных электронных письмах, чтобы помочь им в принятии мер по смягчению рисков.

Microsoft подчеркивает, что усиливает инвестиции в безопасность и расширяет контроль и мониторинг в своей среде. Компания активно работает над внедрением дополнительных средств безопасности и контроля.