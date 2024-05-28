Microsoft объяснила, чем Windows 11 лучше «десятки»

Среди ключевых улучшений, разработчики отметили новый пользовательский интерфейс, который стал более приятным и простым в использовании.

Интерфейс виджетов предоставляет полезную информацию прямо на рабочем столе, а умные рекомендации в меню «Пуск» и «Проводнике» помогают быстрее находить нужные приложения и файлы.

В Windows 11 появилась возможность использования вкладок в «Проводнике», что значительно упрощает работу с файлами.

Система также получила улучшенные инструменты для отслеживания и контроля энергопотребления, что важно для пользователей ноутбуков и других мобильных устройств.

Встроенные ключи доступа в Windows Hello обеспечивают дополнительную безопасность, а интеллектуальный контроль приложений позволяет устанавливать только проверенные программы.

Microsoft также подчеркнула, что Windows 11 оптимизирована для большинства игр, предоставляя игрокам лучший опыт. Все эти новшества делают Windows 11 значительным шагом вперёд по сравнению с Windows 10, что компания активно подчеркивает в своих сообщениях​