Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Далее компания раз за разом выкладывала в Твиттер посты, в которых будто бы проводила рекламную компанию “новой” старой Windows. Закончилось все вполне ожидаемым, но от того не менее интригующим и интересным анонсом — компания, в связке с Netflix, создает какой-то продукт, связанный со вселенной Stranger Things. Действие третьего сезона сериала как раз происходят в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0. Более подробной информации, кроме предполагаемой даты демонстрации нового продукта, 8 июля, в сети пока нет. Что интересно, в самом третьем сезоне Stranger Things нет какого-либо упоминания Windows 1.0. Да что там — ни один из персонажей ни разу даже не произнес какие-либо слова по типу "Microsoft" или "Word".