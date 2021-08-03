Microsoft объявила цены на виртуальные компьютеры

Компьютеры
Сегодня в 17:25
Microsoft объявила цены на виртуальные компьютерыЭто предложение для компаний
Компания Microsoft запустила облачный сервис Windows 365 после анонса, состоявшегося месяц назад. Посредством сервиса пользователи получают доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11, а также с любого устройства, подключённого к интернету. Это коммерческий продукт, поэтому предложение распространяется на бизнес-клиентов разного уровня и компании, имеющие в своём штате до 300 рабочих мест.
Как сообщается в официальном блоге компании, раскрыты все тарифные планы. К примеру, за 3 645 рублей в месяц на одного пользователя будут предоставлены 2 виртуальных процессора, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ облачного накопителя. Самый доступный тариф — за 1 350 рублей в месяц пользователь получает 1 процессор, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.
По словам разработчиков, этот сервис призван заменить физические компьютеры для пользователей, которым в силу различных причин затруднительна покупка машин с такими же характеристиками.
Со всеми тарифными планами вы можете познакомиться по ссылке и фото ниже.