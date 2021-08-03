Microsoft объявила цены на виртуальные компьютеры

Как сообщается в официальном блоге компании, раскрыты все тарифные планы. К примеру, за 3 645 рублей в месяц на одного пользователя будут предоставлены 2 виртуальных процессора, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ облачного накопителя. Самый доступный тариф — за 1 350 рублей в месяц пользователь получает 1 процессор, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

По словам разработчиков, этот сервис призван заменить физические компьютеры для пользователей, которым в силу различных причин затруднительна покупка машин с такими же характеристиками.

Со всеми тарифными планами вы можете познакомиться по ссылке и фото ниже.