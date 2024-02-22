Microsoft объявила о принудительном переводе пользователей на Windows 11 23H2 при помощи ИИ-технологии

Microsoft включила искусственный интеллект (ИИ), чтобы автоматически переводить пользователей Windows 11 на версию 23H2 — самое свежее обновление.

Начинают с тех, чья текущая версия (21H2 или 22H2) уже устарела или вот-вот устареет. ИИ тщательно следит за процессом, чтобы все прошло гладко и безопасно.

Не хотите ждать? Можете сами запустить обновление в настройках Windows Update. Не волнуйтесь, системные требования остались прежними — ваш компьютер скорее всего потянет новинку.

А тем, кто на 22H2, напоминаем: скоро закончатся необязательные предварительные обновления.

В общем, Microsoft решила «освежить» ваши компьютеры. Будьте готовы встречать Windows 11 23H2 уже в самое ближайшее время!