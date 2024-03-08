Microsoft очистила Windows 11 от рекламного QR на экране блокировки

Microsoft отступила, когда пользователи начали возмущаться QR-кодом, который перебрасывал на страницу с приложением Copilot.

Напомним, как это выглядело: включаешь компьютер, а на экране блокировки маячит здоровенный QR-код. Сканируешь — получаешь рекламу Copilot и ссылку на мобильное приложение. Многие были недовольны – и, к счастью, Microsoft прислушалась.

В официальном заявлении компания пояснила, что это был просто эксперимент, «способ познакомить пользователей с новым продуктом». Теперь эксперимент поставлен на паузу, и больше нас, скорее всего, QR-кодами бомбардировать не будут.

Кстати, если вам до сих пор прилетают всякие «полезные советы» и реклама на этом экране, то все это можно отключить.

Зайдите в Настройки > Персонализация > Экран блокировки. Там вместо «Интересного контента Windows» выберите «Изображение» или «Слайд-шоу», и снимите галочку «Получать интересные факты, советы и т.д. на экране блокировки».

Все, проблема решена!