Microsoft официально представила Windows 11

Система предлагает новые темы оформления, новое меню "Пуск", в котором можно просматривать последние использованные файлы, которые находятся не только на накопителе компьютера, но и других связанных устройствах.

Окна теперь можно группировать в огромном количестве одному из заранее предусмотренных сценариев.

Если пользователь развернёт окна в определённом порядке на дисплее ноутбука + втором мониторе, а затем отключит и подключит монитор заново, Windows расставит окна по двум дисплеям в прежнем порядке.