Компьютеры
Сегодня в 18:16

Microsoft официально представила Windows 11

Новая система впервые с 2015 года!
Компания Microsoft провела официальную презентацию новой операционной системы Windows 11.
Microsoft официально представила Windows 11

Система предлагает новые темы оформления, новое меню "Пуск", в котором можно просматривать последние использованные файлы, которые находятся не только на накопителе компьютера, но и других связанных устройствах.

Окна теперь можно группировать в огромном количестве одному из заранее предусмотренных сценариев.

Если пользователь развернёт окна в определённом порядке на дисплее ноутбука + втором мониторе, а затем отключит и подключит монитор заново, Windows расставит окна по двум дисплеям в прежнем порядке.

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Пример управления сортировкой окон

В новом меню "Пуск" так же предусмотрена возможность запускать не одну программу/приложение, а сразу целый набор. Таким образом компьютер можно будет подготовить к работе или учёбе в пару нажатий.

Меню позволяет запускать целый ряд программ за раз

Меню позволяет запускать целый ряд программ за раз

Популярное приложение Microsoft Teams для видеозвонков и переписки теперь входит в состав Windows 11 изначально. Microsoft заявляет, что за счёт этого пользователи компьютеров (и других устройств, для которых представлена Teams) смогут общаться в несколько нажатий. А собеседникам, у которых не установлен Teams, можно будет отправить SMS прямо с компьютера.

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Microsoft Teams встроена в Windows 11

Виджеты, которых не было в операционных системах Microsoft со времён Windows 7 (2009 г.), вернулись. Теперь они работают на базе ИИ и выдают информацию в зависимости от времени суток и привычек пользователя.

Виджеты в Windows 11

Виджеты в Windows 11

Система также получила новую экранную клавиатуру с поддержкой "свайпов" (жестов по клавишам), а при работе со стилусом Windows 11 задействует вибромоторы планшетного компьютера для более приятной отдачи при рисовании и вводе текста.

Windows 11 поддерживает эффект Auto-HDR даже в старых играх без специальных доработок и, за счёт этого, улучшает цветопередачу классических игр до уровня матриц современных мониторов.

Auto-HDR в Windows 11

Auto-HDR в Windows 11

Windows 11 поддерживает Microsoft DirectStorage API — технологию из консоли Xbox Series X, которая позволяет выпускать игры с огромными открытыми пространствами с загрузкой обширных территорий "на лету", без отдельных экранов смены уровня.

Microsoft подчёркивает, что подписка на игры Microsoft Game Pass позволяет играть без отдельных финансовых вложений как на компьютере, так и на консолях Xbox различных поколений.

Подпика на игры Microsoft Game Pass

Подпика на игры Microsoft Game Pass

Windows 11 поддерживает запуск и работу с Android-приложениями. Microsoft не уточнила, можно ли будет установить их самостоятельно из дистрибутива, но уже заявлена поддержка маркетплейса Amazon с Android-приложениями и играми.

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Android-приложения в Windows 11 в процессе работы

Установку приложений из Microsoft Store теперь можно проводить из всплывающего окна, без перехода в полноэкранный формат магазина приложений Windows.

Новый способ устанавливать приложения и игры из фирменного магазина

Новый способ устанавливать приложения и игры из фирменного магазина

Обновление на Windows 11 будет бесплатным для компьютеров с Windows 10, которые будут соответствовать системным требованиям. Новые компьютеры так же будут поставляться с Windows 11 уже с осени 2021 года.

Проверить, доступно ли бесплатное обновление до Windows 11 для конкретного компьютера с Windows 10 на сайте Windows.com, загрузив приложение PC Health Check.

Бесплатное обновление компьютеров на базе Windows 10 стартует уже осенью и продлится до 2022 года. В конце июня 2021 года ранняя версия Windows 11 будет доступна в программе Windows Insider — сообществе поклонников Windows, где Microsoft соберёт отзывы и пожелания.

Также Microsoft сообщила, что конце 2021 года Windows 10 получит масштабное обновление 21H2.

Напомним, предыдущая версия операционной системы Microsoft для компьютеров, Windows 10, вышла в свет 29 июля 2015 года и с тех пор получила множество доработок, но позиционировалась, как одна и та же система с накопительными улучшениями.

Windows 11 - официальное видео