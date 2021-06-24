Microsoft официально представила Windows 11

Microsoft официально представила Windows 11Новая система впервые с 2015 года!
Система предлагает новые темы оформления, новое меню "Пуск", в котором можно просматривать последние использованные файлы, которые находятся не только на накопителе компьютера, но и других связанных устройствах.
Окна теперь можно группировать в огромном количестве одному из заранее предусмотренных сценариев.
Если пользователь развернёт окна в определённом порядке на дисплее ноутбука + втором мониторе, а затем отключит и подключит монитор заново, Windows расставит окна по двум дисплеям в прежнем порядке.
В новом меню "Пуск" так же предусмотрена возможность запускать не одну программу/приложение, а сразу целый набор. Таким образом компьютер можно будет подготовить к работе или учёбе в пару нажатий.
Популярное приложение Microsoft Teams для видеозвонков и переписки теперь входит в состав Windows 11 изначально. Microsoft заявляет, что за счёт этого пользователи компьютеров (и других устройств, для которых представлена Teams) смогут общаться в несколько нажатий. А собеседникам, у которых не установлен Teams, можно будет отправить SMS прямо с компьютера.
Виджеты, которых не было в операционных системах Microsoft со времён Windows 7 (2009 г.), вернулись. Теперь они работают на базе ИИ и выдают информацию в зависимости от времени суток и привычек пользователя.
Система также получила новую экранную клавиатуру с поддержкой "свайпов" (жестов по клавишам), а при работе со стилусом Windows 11 задействует вибромоторы планшетного компьютера для более приятной отдачи при рисовании и вводе текста.
Windows 11 поддерживает эффект Auto-HDR даже в старых играх без специальных доработок и, за счёт этого, улучшает цветопередачу классических игр до уровня матриц современных мониторов.
Windows 11 поддерживает Microsoft DirectStorage API — технологию из консоли Xbox Series X, которая позволяет выпускать игры с огромными открытыми пространствами с загрузкой обширных территорий "на лету", без отдельных экранов смены уровня.
Microsoft подчёркивает, что подписка на игры Microsoft Game Pass позволяет играть без отдельных финансовых вложений как на компьютере, так и на консолях Xbox различных поколений.
Windows 11 поддерживает запуск и работу с Android-приложениями. Microsoft не уточнила, можно ли будет установить их самостоятельно из дистрибутива, но уже заявлена поддержка маркетплейса Amazon с Android-приложениями и играми.
Установку приложений из Microsoft Store теперь можно проводить из всплывающего окна, без перехода в полноэкранный формат магазина приложений Windows.
Обновление на Windows 11 будет бесплатным для компьютеров с Windows 10, которые будут соответствовать системным требованиям. Новые компьютеры так же будут поставляться с Windows 11 уже с осени 2021 года.
Проверить, доступно ли бесплатное обновление до Windows 11 для конкретного компьютера с Windows 10 на сайте Windows.com, загрузив приложение PC Health Check.
Бесплатное обновление компьютеров на базе Windows 10 стартует уже осенью и продлится до 2022 года. В конце июня 2021 года ранняя версия Windows 11 будет доступна в программе Windows Insider — сообществе поклонников Windows, где Microsoft соберёт отзывы и пожелания.
Также Microsoft сообщила, что конце 2021 года Windows 10 получит масштабное обновление 21H2.
Напомним, предыдущая версия операционной системы Microsoft для компьютеров, Windows 10, вышла в свет 29 июля 2015 года и с тех пор получила множество доработок, но позиционировалась, как одна и та же система с накопительными улучшениями.