Microsoft окончательно избавилась от синего экрана смерти в новом обновлении для Windows 11

Теперь при сбоях система будет показывать чёрный экран — так называемый Black Screen of Death, при этом аббревиатура BSOD остаётся прежней.

Обновление KB5062660 доступно для Windows 11 версии 24H2 и устанавливается вручную через «Центр обновления Windows» или через каталог обновлений Microsoft.

После установки, система обновляется до сборки 26100.4770 и получает предварительный доступ к нововведениям, запланированным на августовский Patch Tuesday.

Новый экран отличается только визуально: теперь он без смайлика и QR-кода, только сухое сообщение о сбое. Экран отображается всего пару секунд, что может затруднить понимание причины сбоя, особенно если пользователь отвлечён.

Кроме смены экрана, обновление приносит улучшения для Copilot+ ПК, расширяет поддержку функции Recall в странах ЕС и добавляет механизм быстрого восстановления Quick Machine Recovery.