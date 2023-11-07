Microsoft опубликовала пост, который все приняли за намёк на выход Windows 12 в 2024 году

Всё началось с поста в Twitter от пользователя techosaurusrex, который упомянул «Новый клиент Windows» в связи с предварительной сборкой Office 2024. Ответ официального аккаунта Windows Insider Program не заставил себя ждать: «Действительно, будущее выглядит светлым».

Этот комментарий, хоть и не является прямым подтверждением, всё же подогревает слухи о том, что Microsoft может вернуться к трехлетнему циклу выпуска своих операционных систем.

Так, Windows 11, который недавно получил обновление 23H2, может уступить место следующей версии клиентской уже в следующем году. Даже один из руководителей Intel упомянул о «обновлении Windows» в 2024-м.