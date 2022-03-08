Microsoft осенью выпустит большое обновление для Windows 11

Известно, что на канале Dev участники бета-тестирования скачали ОС на свои компьютеры для проверки системы на предмет готовности к запуску. Вероятнее всего, обновление, которые также называется 22H2, выйдет в октябре-ноябре.

Сообщается, что в рамках тестирования выпущено обновление KB5012427, предполагающее улучшение меню «Пуск», доработку пользовательского интерфейса программной платформы, обновление ряда стандартных приложений, улучшение центра уведомлений и некоторые другие функции.