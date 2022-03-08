Компьютеры
Сегодня в 15:09
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Microsoft осенью выпустит большое обновление для Windows 11

Под названиемSun Valley 2
В Сети появилась информация о будущем осеннем обновлении Windows 11 под кодовым названием Sun Valley 2. Microsoft эту информацию уже подтвердила.
Microsoft осенью выпустит большое обновление для Windows 11

Известно, что на канале Dev участники бета-тестирования скачали ОС на свои компьютеры для проверки системы на предмет готовности к запуску. Вероятнее всего, обновление, которые также называется 22H2, выйдет в октябре-ноябре.

Сообщается, что в рамках тестирования выпущено обновление KB5012427, предполагающее улучшение меню «Пуск», доработку пользовательского интерфейса программной платформы, обновление ряда стандартных приложений, улучшение центра уведомлений и некоторые другие функции.

Источник: Aroged
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