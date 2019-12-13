Microsoft отдаст пользователей Windows 7 на растерзание вирусам

Учитывая тот факт, что очень многие пользователи довольствовались возможностями стандартной утилиты Microsoft Security Essentials, решение компании сделать срок поддержки антивируса равным сроку жизненного цикла самой ОС выглядит как форменное издевательство. То есть вы поняли все верно — несмотря на популярность собственного решения, Microsoft уже с 14 января оставит всех пользователей Windows 7 практически голыми перед лицом различных вирусов в сети — если владелец не самой свежей версии Windows захочет озаботиться безопасностью своего компьютера, он будет вынужден искать и устанавливать сторонний софт.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что пользователи Windows 7 и 8.1 все еще имеют возможность бесплатно обновить свои устройства до Windows 10. Но важно понимать, что речь в данном случае идет об официально купленных копиях операционной системы.